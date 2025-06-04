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Швейцарія долучилася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Швейцарія, Середа 04 червня 2025 02:15
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Швейцарія долучилася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії Фото: уряд Швейцарії долучився до євросанкцій проти країни-агресора (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Уряд Швейцарії приєднався до останнього пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, що були ухвалені в травні 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швейцарії.

Зазначається, що під санкціями опинилися 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їм буде заморожено активи, а також заборонено в'їзд до країни і транзитний проїзд через неї.

В повідомленні уряду зазначається, що деякі з підсанкційних осіб, дотичні до російського оборонного та військового комплексу.

Крім того, під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, переважно танкерів з числа російського "тіньового флоту".

В уряді також зазначили, що Швейцарія посилила контроль над експортом для 31 компанії. Серед них є треті країни, які не є членами ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський Союз 20 травня затвердив 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України. Обмеження переважно торкнулися близько 200 кораблів "тіньового флоту" РФ, що займаються перевезенням нафти в обхід уже чинних санкцій.

Єврокомісія готує 18-й пакет санкцій, що може стати найбільшим за весь період повномасштабної війни.

Під обмеження потраплять банки, також планується встановити нову граничну ціну на нафту. Новий пакет буде запроваджений у разі відмови Кремля від перемир'я та прогресу в мирних переговорах з Україною.

Додамо, що США також готують санкції проти Росії, - під удар 500% мит можуть потрапити покупці російської нафти.

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Швейцарія Санкції проти Росії
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