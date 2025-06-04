Швейцарія долучилася до 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Уряд Швейцарії приєднався до останнього пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, що були ухвалені в травні 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швейцарії.
Зазначається, що під санкціями опинилися 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їм буде заморожено активи, а також заборонено в'їзд до країни і транзитний проїзд через неї.
В повідомленні уряду зазначається, що деякі з підсанкційних осіб, дотичні до російського оборонного та військового комплексу.
Крім того, під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, переважно танкерів з числа російського "тіньового флоту".
В уряді також зазначили, що Швейцарія посилила контроль над експортом для 31 компанії. Серед них є треті країни, які не є членами ЄС.
Санкції ЄС проти Росії
Європейський Союз 20 травня затвердив 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України. Обмеження переважно торкнулися близько 200 кораблів "тіньового флоту" РФ, що займаються перевезенням нафти в обхід уже чинних санкцій.
Єврокомісія готує 18-й пакет санкцій, що може стати найбільшим за весь період повномасштабної війни.
Під обмеження потраплять банки, також планується встановити нову граничну ціну на нафту. Новий пакет буде запроваджений у разі відмови Кремля від перемир'я та прогресу в мирних переговорах з Україною.
Додамо, що США також готують санкції проти Росії, - під удар 500% мит можуть потрапити покупці російської нафти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.