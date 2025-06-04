Швейцария присоединилась к 17-му пакету санкций ЕС против России

Правительство Швейцарии присоединилось к последнему пакету санкций Европейского Союза против России, которые были приняты в мае 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швейцарии .

Отмечается, что под санкциями оказались 17 физических и 58 юридических лиц. Им будут заморожены активы, а также запрещен въезд в страну и транзитный проезд через нее.

В сообщении правительства отмечается, что некоторые из подсанкционных лиц, имеют отношение к российскому оборонному и военному комплексу.

Кроме того, под ограничения попали 189 судов из третьих стран, преимущественно танкеров из числа российского "теневого флота".

В правительстве также отметили, что Швейцария усилила контроль над экспортом для 31 компании. Среди них есть третьи страны, которые не являются членами ЕС.