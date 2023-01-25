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Швейцарія дала дозвіл на відправку в Україну зброї та обладнання для розмінування

Фото: Швейцарія дала дозвіл на відправку в зброї та обладнання для розмінування (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Швейцарський уряд прийняв рішення дозволити відправляти в Україну швейцарське обладнання для розмінування в окремих випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву швейцарського уряду.

Як сказано в повідомленнія, мова йде про випадки, коли отримувач матиме відповідні дозволи та ліцензії на проведення розмінування.

"Федеральна рада ухвалила рішення про нове положення у сфері ембарго на поставки зброї. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на поставки зброї щодо обладнання для розмінування в Україні в окремих випадках. При видачі ліцензій має бути гарантовано, що забезпечується законне і цільове використання матеріалу", - сказано у повідомленні.

Раніше Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти Росії. У перелік обмежень буде включена заборона на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки

Нагадаємо, що 16 грудня Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

Швейцарія більше не видаватиме шенгенські візи власникам нових російських паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

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