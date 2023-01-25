Швейцарія дала дозвіл на відправку в Україну зброї та обладнання для розмінування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву швейцарського уряду.

Як сказано в повідомленнія, мова йде про випадки, коли отримувач матиме відповідні дозволи та ліцензії на проведення розмінування.

"Федеральна рада ухвалила рішення про нове положення у сфері ембарго на поставки зброї. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на поставки зброї щодо обладнання для розмінування в Україні в окремих випадках. При видачі ліцензій має бути гарантовано, що забезпечується законне і цільове використання матеріалу", - сказано у повідомленні.