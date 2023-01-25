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Швейцария дала разрешение на отправку в Украину оружие и оборудование для разминирования

Фото: Швейцария дала разрешение на отправку в оружие и оборудование для разминирования (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Швейцарское правительство приняло решение разрешить отправлять в Украину швейцарское оборудование для разминирования в редких случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление швейцарского правительства.

Как говорится в сообщении, речь идет о случаях, когда получатель будет иметь соответствующие разрешения и лицензии на проведение разминирования.

"Федеральный совет принял решение о новом положении в сфере эмбарго на поставки оружия. Теперь Швейцария может предоставлять исключения из эмбарго на поставки оружия по оборудованию для разминирования в Украине в отдельных случаях. При выдаче лицензий должно быть гарантировано, что обеспечивается законное и целевое использование материала" , - сказано в сообщении.

Ранее Швейцария ввела очередной пакет санкций против России. В перечень ограничений будет включен запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения

Напомним, что 16 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Швейцария больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

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