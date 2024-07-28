Швейцарія не буде передавати Україні доходи від заморожених активів РФ

Швейцарія не буде передавати Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Європейський союз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС.
Як зазначають у Швейцарії, згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати "будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку". Наголошується, що це стосується саме Швейцарії.
Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів центрального банку Російської Федерації, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з Росією.
Варто додати, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету. Вона не надавала Україні зброї чи іншої летальної допомоги, але надавала гуманітарну підтримку. Також країна підтримала санкції проти Росії.
Нагадаємо, Європейський союз 26 липня виділив Україні транш з доходів від заморожених російських активів. Йдеться про суму у 1,5 млн євро.
Це перший транш для України від ЄС, отриманий від заморожених активів РФ.
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