Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Европейский союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.
Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что страна не будет соблюдать подход ЕС.
Как отмечают в Швейцарии, согласно международным обязательствам и законодательству, страна не может генерировать "любые чрезвычайные доходы в связи со средствами российского центрального банка". Отмечается, что это касается именно Швейцарии.
По состоянию на апрель 2024 г. общая стоимость активов центрального банка Российской Федерации, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 млрд швейцарских франков. Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с Россией.
Следует добавить, что Швейцария придерживается политики нейтралитета. Она не предоставляла Украине оружие или другую летальную помощь, но оказывала гуманитарную поддержку. Также страна поддержала санкции против России.
Напомним, Европейский союз 26 июля выделил Украине транш по доходам от замороженных российских активов. Речь идет о сумме в 1,5 млн евро.
Это первый транш для Украины от ЕС, полученный от замороженных активов РФ.
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