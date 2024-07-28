Швейцарія не буде передавати Україні доходи від заморожених активів РФ

Швейцарія не буде передавати Україні доходи від заморожених російських активів, як це зробив Європейський союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swissinfo.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії заявив, що країна не дотримуватиметься підходу ЄС.

Як зазначають у Швейцарії, згідно з міжнародними зобов'язаннями та законодавством, країна не може генерувати "будь-яких надзвичайних доходів у зв’язку з коштами російського центрального банку". Наголошується, що це стосується саме Швейцарії.

Станом на квітень 2024 року загальна вартість активів центрального банку Російської Федерації, заморожених у Швейцарії, становила трохи більше 7 млрд швейцарських франків. Ці кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з Росією.

Варто додати, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету. Вона не надавала Україні зброї чи іншої летальної допомоги, але надавала гуманітарну підтримку. Також країна підтримала санкції проти Росії.