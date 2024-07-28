Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных активов РФ

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, как это сделал Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swissinfo.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что страна не будет соблюдать подход ЕС.

Как отмечают в Швейцарии, согласно международным обязательствам и законодательству, страна не может генерировать "любые чрезвычайные доходы в связи со средствами российского центрального банка". Отмечается, что это касается именно Швейцарии.

По состоянию на апрель 2024 г. общая стоимость активов центрального банка Российской Федерации, замороженных в Швейцарии, составляла чуть более 7 млрд швейцарских франков. Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с Россией.

Следует добавить, что Швейцария придерживается политики нейтралитета. Она не предоставляла Украине оружие или другую летальную помощь, но оказывала гуманитарную поддержку. Также страна поддержала санкции против России.