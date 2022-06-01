UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария блокирует передачу Украине БТР из Дании, - СМИ

Фото: Швейцария блокирует поставки Украине БТР Piranha (srf.ch)
Автор: Наталья Юрченко

Власти Швейцарии наложили вето на запрос Дании о предоставлении Украине военной техники. Речь идет о бронетранспортерах Piranha.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что Дания направила официальное обращение к правительству Швейцарии для экспорта в Украину БТРов, поскольку, покупая технику, страна обязалась передавать ее только с разрешения Берна.

Швейцария оправдала свое вето нейтральностью и законом о военных материалах, запрещающий экспорт вооружения воюющим странам.

В то же время вето Швейцарии вызвало негативную реакцию в Европе. Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что ожидает "максимальную поддержку" Украины среди европейских партнеров.

По данным СМИ, Швейцария имеет "пространство" в законодательстве и может позволить другим государствам передавать швейцарское вооружение при определенных условиях. Более того, в парламенте найдутся голоса для поддержки данной инициативы. Решение могут принять уже в эту или следующую пятницу.

Ранее мы сообщали, что Германия готова передать Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияДанияВойна России против Украины