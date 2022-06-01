RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швейцарія блокує передачу Україні БТР з Данії, - ЗМІ

Фото: Швейцарія блокує постачання Україні БТР Piranha (srf.ch)
Автор: Наталія Юрченко

Влада Швейцарії наклала вето на запит Данії щодо надання Україні військової техніки. Мова йде про бронетранспортери Piranha.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Rundschau.

Зазначається, що Данія направила офіційне звернення до уряду Швейцарії для експорту в Україну БТРів, оскільки, купуючи техніку, країна зобов’язалася передавати її лише з дозволу Берну.

Швейцарія виправдала своє вето нейтральністю та законом про військові матеріали, що забороняє експорт озброєння до воюючих країн.

Водночас вето Швейцарії викликало негативну реакцію в Європі. Віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек попередив, що очікує "максимальну підтримку" України серед європейських партнерів.

За даними ЗМІ, Швейцарія має "простір" у законодавстві та може дозволити іншим державам передавати швейцарське озброєння за певних умов. Щобільше, у парламенті знайдуться голоси для підтримки даної ініціативи. Рішення можуть ухвали вже цієї або наступної п'ятниці.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина готова передати Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяДанияВійна Росії проти України