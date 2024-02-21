Швейцария активизировала борьбу с обходом санкций против РФ, - СМИ

Швейцария наращивает свои усилия по борьбе с компаниями и лицами, использующими нейтральную страну для обхода санкций в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) создал группу специалистов для расследования и обеспечения выполнения санкций, которые біли введены руководством страны после вторжения Москвы в Украину два года назад.

Данный шаг был сделан после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за недостаточное предотвращение сокрытия россиянами денег в швейцарских банках.

Как известно, в конце прошлого года было заморожено около 7,7 миллиарда швейцарских франков активов, что составляет лишь долю от 150 миллиардов франков российских денег, которые, по оценкам, хранятся в швейцарских банках.

Недавно в SECO сообщили, что с момента войны России против Украины в них поступило 230 сообщений о потенциальных нарушениях санкций по наводкам от финансовых компаний, таможенных органов и других стран.

"Это привело к 47 производствам, из которых 20 дел были закрыты, а девять - с наложением штрафов разной степени тяжести. По данным SECO, около 18 дел все еще остаются активными, и к ним постоянно добавляются новые", - говорится в сообщении .

Какие санкции обходят

Отмечается, что большинство дел касаются нарушений запрета на экспорт предметов роскоши или товаров, имеющих экономическое значение для России, которые могут поддержать военные усилия Москвы.