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В Швейцарии ввели обязательный масочный режим в общественных местах

Швейцария, Понедельник 19 октября 2020 04:21
В Швейцарии ввели обязательный масочный режим в общественных местах
Фото: девушка в маске в аэропорту (pexels)
Автор: РБК-Украина

С понедельника, 19 октября, в Швейцарии вводиться обязательное ношение масок во всех общественных местах. Такое решение власти приняли из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает SRF.

В частности, маску необходимо будет носить в магазинах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях, кинотеатрах, концертных залах, гостиницах, ресторанах, религиозных учреждениях, в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на остановках. Требование не распространяется на детей младше 12 лет.

Также в Швейцарии запретили собираться в общественных местах группами более чем в 15 человек. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим.

По словам главы Минздрава Швейцарии Ален Берсе, цель ограничений - не допустить перегрузку системы здравоохранения.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что маски являются необходимым средством для защиты человека от вируса.

Также мы писали о том, что врачи составили список признаков, по которым можно без тестов определить, что вы уже переболели коронавирусом.

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