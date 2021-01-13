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В Швейцарии разрешили вакцину от коронавируса Moderna

Автор: Даша Харченко

В Швейцарии разрешили использование вакцины от коронавируса от американской компании Moderna. До этого в стране использовали вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

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Об этом сообщает Swiss Info.

Регулятор Swissmedic решил, что вакцина отвечает требованиям безопасности, эффективности и качества. Следовательно, ее можно использовать с момента принятия соответствующего решения.

Отмечается, что эффективность вакцины составляет 94% через 14 дней после введения пациенту второй дозы медицинского средства.

Напомним, в конце декабря в Швейцарии зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса. Это та самая мутация, которая была обнаружена в Великобритании.

РБК-Украина писало, что в Швейцарии 23 декабря началась программа вакцинации населения от коронавируса. Прививку делают препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

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Новости Украины Швейцариявакцина от коронавирусаКоронавирус