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У Швейцарії дозволили вакцину від коронавірусу Moderna

Автор: Даша Харченко

У Швейцарії дозволили використання вакцини від коронавірусу від американської компанії Moderna. До цього в країні використовували вакцину компаній Pfizer і BioNTech.

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Про це повідомляє Swiss Info.

Регулятор Swissmedic вирішив, що вакцина відповідає вимогам безпеки, ефективності та якості. Відтак, її можна використовувати з моменту прийняття відповідного рішення.

Зазначається, що ефективність вакцини становить 94% через 14 днів після введення пацієнтові другої дози медичного засобу.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Швейцарії зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу. Це та сама мутація, яка була виявлена у Великобританії.

Також РБК-Україна писало, що у Швейцарії 23 грудня розпочалася програма вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення роблять препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

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