В Швейцарии приостановили процедуру банкротства оператора "Северного потока-2"

Как следует из сообщения, суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату займов компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного управляющего.

Приостановка банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года.

Сертификация "Северного потока-2"

В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода "Северный поток-2" после решения России признать "ЛДНР" и начать войну против Украины.

После США ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В результате компания уволила всех сотрудников. В мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Между тем фракция "Свободной демократической партии Германии", входящая в коалицию в Бундестаге, призывает демонтировать газопровод. Президент Польши Анджей Дуда также призвал к ликвидации "Северного потока - 2".

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