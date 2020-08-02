ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Швейцарии определили основные источники распространения COVID-19

Швейцария, Воскресенье 02 августа 2020 06:57
В Швейцарии определили основные источники распространения COVID-19
Фото: флаг Швейцарии (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медперсонала

Основные источники распространения COVID-19 в Швейцарии - ночные клубы и рестораны. Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, как коронавирус распространяется в обществе.

Об этом сообщает The Local.

Данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Еще 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала. Недавно швейцарские чиновники признали, что ночные клубы были открыты слишком рано.

Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здоровья нескольких стран Европы считают, что молодежь сейчас является главным распространителем коронавируса.

Также в организации заявили, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ШвейцарияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь