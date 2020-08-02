В Швейцарии определили основные источники распространения COVID-19

Фото: флаг Швейцарии (pixabay.com)

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медперсонала

Основные источники распространения COVID-19 в Швейцарии - ночные клубы и рестораны. Новое исследование швейцарского Федерального управления здравоохранения показывает, как коронавирус распространяется в обществе.

Об этом сообщает The Local.

Данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых инфекций в Швейцарии за последние две недели поступили из ночных клубов.

Еще 27% поступили из баров и ресторанов. Это означает, что две трети случаев инфекций за этот период поступили или из мест ночной жизни, или из гастрономических заведений.

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала. Недавно швейцарские чиновники признали, что ночные клубы были открыты слишком рано.

Напомним, представители Всемирной организации здравоохранения и органов по вопросам общественного здоровья нескольких стран Европы считают, что молодежь сейчас является главным распространителем коронавируса.

Также в организации заявили, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.