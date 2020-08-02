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У Швейцарії визначили основні джерела поширення COVID-19

Швейцарія, Неділя 02 серпня 2020 06:57
У Швейцарії визначили основні джерела поширення COVID-19
Фото: прапор Швейцарії (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Не більше ніж 12% людей заразилися від члена сім'ї, тоді як 8% - від медперсоналу

Основні джерела поширення COVID-19 в Швейцарії - нічні клуби і ресторани. Нове дослідження швейцарського Федерального управління охорони здоров'я показує, як коронавірус поширюється в суспільстві.

Про це повідомляє The Local.

Дані, надані швейцарському державному мовнику, показують, що 42% нових інфекцій у Швейцарії за останні два тижні походять з нічних клубів.

Ще 27% походять з барів і ресторанів. Це означає, що дві третини випадків інфекцій за цей період надійшли або з місць нічного життя, або з гастрономічних закладів.

Не більше ніж 12% людей заразилися від члена сім'ї, тоді як 8% - від медичного персоналу. Нещодавно швейцарські чиновники визнали, що нічні клуби були відкриті занадто рано.

Нагадаємо, представники Всесвітньої організації охорони здоров'я та органів з питань громадського здоров'я кількох країн Європи вважають, що молодь зараз є головним розповсюджувачем коронавірусу.

Також в організації заявили, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу.

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