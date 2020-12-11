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В Швейцарии магазинам и ресторанам запретили работать ночью

Швейцария, Пятница 11 декабря 2020 17:32
В Швейцарии магазинам и ресторанам запретили работать ночью
Фото: президент Швейцарии Симонетта Соммаруга (swissinfo.ch)
Автор: Роман Тверденко

В Швейцарии ужесточают карантин на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Среди новых мер ограничение работы магазинов, баров и ресторанов в ночное время.

Об этом объявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

С субботы, 12 декабря, в большинстве кантонов рестораны, бары, магазины, музеи, библиотеки, спортивные и развлекательные заведения должны закрываться до 19:00. Кроме баров и ресторанов, эти заведения должны оставаться закрытыми в воскресенье и государственные праздники. Исключением станет 24 декабря и предновогодний вечер 31 декабря. Тогда заведения могут закрыться в час ночи.

Исключения по времени работы заведений будут касаться кантонов, где показатель заболеваемости за последнюю неделю меньше одного, а количество случаев меньше общенационального за последние семь дней. В их случае заведения могут закрываться до 23:00. Эти правила, по большей части, будут действовать для франкоязычных регионов, где ситуация с заболеваемостью улучшается в последние недели. Они и настаивали на включении исключений в меры.

Также в стране остаются ограничения по занятиям спортом в группах не более пяти человек, а также на частные собрания людей до 10 человек. Эти правила будут действовать минимум до 22 января.

За четверг в Швейцарии зафиксировали 5 136 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии - 373 881 случай, 5 888 человек умерли.

Ранее сообщалось, что Греция позволит открытие парикмахерских и магазинов во время рождественского сезона. Впрочем, большинство других розничных магазинов будут закрытыми.

Также в четверг правительство Франции приняло решение ввести комендантский час по всей территории страны. Он начнет действовать со вторника, 15 декабря.

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