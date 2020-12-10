Во Франции вводят комендантский час

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Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час по всей территории страны. Он начнет действовать со вторника, 15 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Le Figaro.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

Исключения для соблюдения комендантского часа также будут. В частности, запрет можно будет не соблюдать по профессиональным причинам, веским семейным обстоятельствам, медицинским причинам и в случае прогулок с животными.

При этом отмечается, что на Рождество, 24 декабря, комендантский час будет отменен. При этом 31 декабря ограничение будет действовать.

Кроме того, с 15 декабря во Франции будет разрешены межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены.

При этом премьер отметил, что по меньшей мере до 7 января будут закрыты м узеи, театры и кинотеатры, а открытие кафе, баров, ресторанов и спортивных залов состоится не раньше 20 января.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил три этапа смягчения карантина, которые запланированы на декабрь-январь.

Кроме того, правительство Франции работает над стратегией, которая определит действия в условиях пандемии COVID-19. Она будет действовать в стране до применения эффективной вакцины.