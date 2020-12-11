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В Швейцарії магазинам і ресторанам заборонили працювати вночі

Швейцарія, П'ятниця 11 грудня 2020 17:32
В Швейцарії магазинам і ресторанам заборонили працювати вночі
Фото: президент Швейцарії Симонетта Соммаруга (swissinfo.ch)
Автор: Роман Тверденко

У Швейцарії посилюють карантин на тлі зростання захворюваності коронавірусом. Серед нових заходів обмеження роботи магазинів, барів і ресторанів в нічний час.

Про це оголосила президент Швейцарії Симонетта Соммаруга.

З суботи, 12 грудня, в більшості кантонів ресторани, бари, магазини, музеї, бібліотеки, спортивні і розважальні заклади повинні закриватися до 19:00. Крім барів і ресторанів, ці заклади повинні залишатися закритими у неділю та на державні свята. Винятком стане 24 грудня і передноворічний вечір 31 грудня. Тоді заклади можуть закритися о першій годині ночі.

Вийнятки стососовно часу роботи закладів будуть стосуватися кантонів, де показник захворюваності за останній тиждень менше одного, а кількість випадків менше загальнонаціонального за останні сім днів. У їх випадку заклади можуть закриватися до 23:00. Ці правила, здебільшого, будуть діяти для франкомовних регіонів, де ситуація з захворюваністю поліпшується в останні тижні. Вони наполягали на включенні винятків у заходи.

Також в країні залишаються обмеження занять спортом в групах не більше п'яти осіб, а також на приватні зібрання людей до 10 осіб. Ці правила будуть діяти мінімум до 22 січня.

За четвер в Швейцарії зафіксували 5 136 нових випадків зараження коронавірусом. Всього за час пандемії - 373 881 випадок, 5 888 чоловік померли.

Раніше повідомлялося, що Греція дозволить відкриття перукарень, магазинів, під час різдвяного сезону. Втім, більшість інших роздрібних магазинів будуть закритими.

Також у четвер уряд Франції прийняло рішення ввести комендантську годину по всій території країни. Вона почне діяти з вівторка, 15 грудня.

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