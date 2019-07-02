В Швейцарии арестовали 60 млн франков бывших руководителей "Нафтогаза"

На счетах в швейцарских банках заблокированы 60 млн франков, вероятно незаконно выведенных из Украины бывшим руководством НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила Федеральная прокуратура в Берне в ответ на запрос DW.

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в уголовном деле двое подозреваемых, оба - граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго - в соучастии в отмывании.

Эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских Островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании было выведено 25 млн долларов, когда Бакулин был главой "Нафтогаза" (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании.

Весной 2018 года Евгений Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения. Речь идет о роли Евгения Бакулина по резонансному делу о "вышках Бойко". Так журналисты окрестили буровые установки, купленные в 2011 году через подставных лиц и офшорные компании для "Черноморнефтегаза" - дочерней компании "Нафтогаза". Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

После бегства экс-президента Украины Виктора Януковича на территорию России в 2014 году следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки было переплачено 400 млн долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Напомним, Бакулин является фигурантом дела о закупке по завышенным ценам так называемых "вышек Бойко" в 2011 году, когда возглавлял НАК "Нафтогаз Украины". По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн грн.