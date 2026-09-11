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Швейний гігант РФ втратив мільярд доларів через санкції і переніс фабрики до Азії

12:39 11.09.2026 Пт
2 хв
На додачу власник втратив ще 200 млн доларів вкладень в українське виробництво
aimg Валерія Абабіна
Швейний гігант РФ втратив мільярд доларів через санкції і переніс фабрики до Азії Фото: Фабрика одягу Gloria Jeans (росЗМІ)
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Виробник і ритейлер одягу в Росії Gloria Jeans втратив близько 1 млрд доларів, вкладених у швейні фабрики, від яких довелося відмовитися через санкції. Виробництво компанія перенесла до Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Gloria Jeans - один з найбільших виробників і ритейлерів одягу в Росії - вклав близько 1 млрд доларів у швейні виробництва в РФ, від яких зрештою був змушений відмовитися. Про це заявив засновник і гендиректор компанії Володимир Мельников.

За його словами, інвестиції здійснювали протягом 30 років, проте після початку повномасштабної війни в Україні підтримувати роботу підприємств стало важко.

"Коли на Росію наклали санкції, у нас різко скоротився доступ до технологій і ресурсів, необхідних для виробництва. Власними силами ми не змогли підтримувати виробництво на рівні 90-х і початку 2000-х - не вистачало ні грошей, ні ресурсів", - заявив Мельников.

Як пише The Moscow Times, ситуацію погіршило різке зростання зарплат у 2023-2025 роках: тоді вони зросли з $300-500 до $800-1500, тоді як у країнах Азії залишилися на рівні $200-500.

Після рішення відмовитися від власних фабрик у Росії Gloria Jeans довелося "дуже швидко" переносити виробництво до Південно-Східної Азії. Також Мельников заявив, що через війну втратив 200 млн доларів вкладень у виробництво в Україні.

Нагадаємо, цивільний бізнес у Росії дедалі більше програє військовій економіці. За даними Служби зовнішньої розвідки України, через санкції та війну цивільний сектор змушений скорочувати виробництво й персонал, тоді як ресурси країни перерозподіляють на користь оборонного комплексу.

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