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Швейный гигант РФ потерял миллиард долларов из-за санкций и перенес фабрики в Азию

12:39 11.09.2026 Пт
2 мин
Вдобавок владелец потерял еще 200 млн долларов вложений в украинское производство
aimg Валерия Абабина
Швейный гигант РФ потерял миллиард долларов из-за санкций и перенес фабрики в Азию Фото: Фабрика одежды Gloria Jeans (росСМИ)
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Производитель и ритейлер одежды в России Gloria Jeans потерял около 1 млрд долларов, вложенных в швейные фабрики, от которых пришлось отказаться из-за санкций. Производство компания перенесла в Юго-Восточную Азию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Gloria Jeans – один из крупнейших производителей и ритейлеров одежды в России – вложил около 1 млрд долларов в швейные производства в РФ, от которых в конце концов был вынужден отказаться. Об этом заявил учредитель и гендиректор компании Владимир Мельников.

По его словам, инвестиции осуществляли в течение 30 лет, однако после начала полномасштабной войны в Украине поддерживать работу предприятий стало сложно.

"Когда на Россию наложили санкции, у нас резко сократился доступ к технологиям и ресурсам, необходимым для производства. Собственными силами мы не смогли поддерживать производство на уровне 90-х и начале 2000-х – не хватало ни денег, ни ресурсов", – заявил Мельников.

Как пишет The Moscow Times, ситуацию усугубил резкий рост зарплат в 2023-2025 годах: тогда они выросли с $300-500 до $800-1500, в то время как в странах Азии остались на уровне $200-500.

После решения отказа от собственных фабрик в России Gloria Jeans пришлось "очень быстро" переносить производство в Юго-Восточную Азию. Также Мельников заявил, что из-за войны потерял 200 млн долларов вложений в производство в Украине.

Напомним, гражданский бизнес в России все больше проигрывает военной экономике. По данным Службы внешней разведки Украины, из-за санкций и войны гражданский сектор вынужден сокращать производство и персонал, тогда как ресурсы страны перераспределяют в пользу оборонного комплекса.

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