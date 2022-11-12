В Швеции обвинили экс-работника Службы безопасности в шпионаже для российского ГРУ
Шведские прокуроры обвиняют двух граждан в шпионаже на пользу России - один из фигурантов работал в Службе безопасности страны (SAPO) в период с 2014 по 2015 год, а также до этого нес службу в шведских вооруженных силах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Оглашение обвинений стало результатом завершения расследования, длившегося с 2017 года, уточняют в шведской прокуратуре.
Предполагается, что сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный.
Как отметил главный прокурор по делу Пер Линдквисте, данная информация в руках другого государства "может нанести вред Швеции".
Один из фигурантов дела был заключен под стражу в сентябре, а другой - в ноябре.
Как уточняется, подозреваемые - братья Пейман и Пайам Кия, которые родились в Иране. Им по 42 и 35 лет, пишет Euronews.
Мужчинам было предъявлено обвинение в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, в то время как одному из них также было предъявлено обвинение в предполагаемой несанкционированной обработке секретной информации.
Обоим грозит пожизненное заключение в случае осуждения. В Швеции оно предполагает минимум 20-25 лет тюрьмы.
Напомним, ранее 58-летний сотрудник британского посольства в Берлине признал себя виновным в передаче гостайны России.
Также перед этим стало известно, что служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ.
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