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В Швеции обвинили экс-работника Службы безопасности в шпионаже для российского ГРУ

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Швеция, Суббота 12 ноября 2022 03:10
В Швеции обвинили экс-работника Службы безопасности в шпионаже для российского ГРУ Фото: в Швеции арестованы подозреваемые в шпионаже для РФ (english.alarabiya.net)
Автор: Владимир Костырин

Шведские прокуроры обвиняют двух граждан в шпионаже на пользу России - один из фигурантов работал в Службе безопасности страны (SAPO) в период с 2014 по 2015 год, а также до этого нес службу в шведских вооруженных силах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Оглашение обвинений стало результатом завершения расследования, длившегося с 2017 года, уточняют в шведской прокуратуре.

Предполагается, что сбором секретной информации для Главного разведывательного управления РФ занимался экс-работник Службы безопасности Швеции и бывший военный.

Как отметил главный прокурор по делу Пер Линдквисте, данная информация в руках другого государства "может нанести вред Швеции".

Один из фигурантов дела был заключен под стражу в сентябре, а другой - в ноябре.

Как уточняется, подозреваемые - братья Пейман и Пайам Кия, которые родились в Иране. Им по 42 и 35 лет, пишет Euronews.

Мужчинам было предъявлено обвинение в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, в то время как одному из них также было предъявлено обвинение в предполагаемой несанкционированной обработке секретной информации.

Обоим грозит пожизненное заключение в случае осуждения. В Швеции оно предполагает минимум 20-25 лет тюрьмы.

Напомним, ранее 58-летний сотрудник британского посольства в Берлине признал себя виновным в передаче гостайны России.

Также перед этим стало известно, что служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ.

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