У Швеції зробили заяву щодо поставок літаків Gripen Україні

Швеція поки не планує постачати Україні винищувачі JAS 39 Gripen, це питання перебуває на стадії розгляду.

Про це заявив речник Міноборони Швеції Йохан Йельмстранд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

"Робота все ще триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання", - заявив Йельмстранд. Повідомляється, що Україна зацікавлена ​​в отриманні моделей C/D, а також закупівлі нових Gripen E. Спікер Міноборони Швеції також додав, що у Швеції та України триває "хороший і глибокий діалог".