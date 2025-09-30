В Швеции сделали заявление о поставках самолетов Gripen Украине

Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Об этом заявил представитель Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen .

"Работа все еще продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу", - заявил Йельмстранд.

Сообщается, что Украина заинтересована в получении моделей C/D, а также закупке новых Gripen E.

Спикер Минобороны Швеции также добавил, что у Швеции и Украины продолжается "хороший и глубокий диалог".