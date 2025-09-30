ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Швеции сделали заявление о поставках самолетов Gripen Украине

Вторник 30 сентября 2025 11:14
UA EN RU
В Швеции сделали заявление о поставках самолетов Gripen Украине Фото: в Швеции сделали заявление относительно поставок самолетов Gripen Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Об этом заявил представитель Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.

"Работа все еще продолжается, и мы не имеем никакой новой информации по этому вопросу", - заявил Йельмстранд.

Сообщается, что Украина заинтересована в получении моделей C/D, а также закупке новых Gripen E.

Спикер Минобороны Швеции также добавил, что у Швеции и Украины продолжается "хороший и глубокий диалог".

Что предшествовало

Напомним, что ранее генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что Украине могут передать шведские многоцелевые истребители Gripen. Детали поставок пока что неизвестны.

По словам Гаврилюка, "ожидаются" дополнительные поставки истребителей F-16, Mirage и даже Gripen. Он не раскрыл, когда именно и сколько истребителей получит Украина. По его словам, "когда увидите в небе", тогда и будет понятно.

Самолет Saab JAS 39 Gripen - это многоцелевой легкий истребитель. Существует несколько модификаций: Gripen C/D (старые версии) и новые E/F. Модель C вооружена 27-мм пушкой Mauser, имеет восемь точек подвески вооружения и может нести ракеты класса "воздух-воздух", а также управляемые бомбы и ракеты класса "воздух-земля".

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Швеция
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен