У Швеції заявили, що Росія є головною міжнародною загрозою безпеці країни

"Ми всі повинні навчитися жити в умовах серйозної ситуації з безпекою. Насамперед Росія, а також Китай та Іран, як і раніше, становлять найбільшу загрозу для Швеції, і вони працюють і певною мірою також працюють разом, щоб змінити нинішню систему безпеки", - заявила вона.

У серпні минулого року агентство підвищило оцінку рівня терористичної загрози до 4 з 3 за п'ятибальною шкалою після кількох інцидентів, коли у Швеції та сусідніх країнах люди спалювали Корани, обурюючи мусульман і провокуючи джихадистські погрози.

У заяві, що супроводжує звіт, служба безпеки заявила, що загрози з боку ультраправих та ісламістських груп можуть бути роздуті або використані ворогами Швеції за кордоном.

"Іноземні держави можуть використовувати войовничих екстремістів та інші типи організацій і осіб як посередників, щоб таємно вести діяльність, що загрожує безпеці", - йдеться в заяві.

Керівник оперативного відділу Служби безпеки Фредрік Галльстрем заявив, що, оскільки дедалі більшу кількість російських шпигунів було вислано із Заходу, Москва змінює свою тактику і "використовує більш опортуністичні методи".

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році. Єдиними країнами, які затягували ратифікацію членства, були Туреччина та Угорщина. Нещодавно турецький парламент схвалив вступ Швеції до Альянсу.

Останній крок на шляху Швеції до НАТО - ратифікація угорським парламентом. Але він перебуває на канікулах.

Нещодавно угорська опозиція запропонувала провести позачергове засідання парламенту, щоб ратифікувати заявку Швеції. Але правляча партія влаштувала бойкот.

Нещодавно стало відомо, що двопартійна делегація Конгресу США відвідає Угорщину для обговорення ратифікації членства Швеції в НАТО.

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