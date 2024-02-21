В Швеции заявили, что Россия является главной международной угрозой безопасности страны

"Мы все должны научиться жить в условиях серьезной ситуации с безопасностью. Прежде всего Россия, а также Китай и Иран по-прежнему представляют собой самую большую угрозу для Швеции, и они работают и в определенной степени также работают вместе, чтобы изменить нынешнюю систему безопасности", - заявила она.

В августе прошлого года агентство повысило оценку уровня террористической угрозы до 4 с 3 по пятибалльной шкале после нескольких инцидентов, когда в Швеции и соседних странах люди сжигали Кораны, возмущая мусульман и провоцируя джихадистские угрозы.

В заявлении, сопровождающем отчет, служба безопасности заявила, что угрозы со стороны ультраправых и исламистских групп могут быть раздуты или использованы врагами Швеции за рубежом.

"Иностранные державы могут использовать воинствующих экстремистов и другие типы организаций и лиц в качестве посредников, чтобы скрытно вести деятельность, угрожающую безопасности", - говорится в заявлении.

Руководитель оперативного отдела Службы безопасности Фредрик Халльстрем заявил что, поскольку все большее число российских шпионов было выслано с Запада, Москва меняет свою тактику и "использует более оппортунистические методы"

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Единственными странами, затягивающими ратификацию членства, были Турция и Венгрия. Недавно турецкий парламент одобрил вступление Швеции в Альянс.

Последний шаг на пути Швеции в НАТО - ратификация венгерским парламентом. Но он находится на каникулах.

Недавно венгерская оппозиция предложила провести внеочередное заседание парламента, чтобы ратифицировать заявку Швеции. Но правящая партия устроила бойкот.

На днях стало известно, что двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию для обсуждения ратификации членства Швеции в НАТО.

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