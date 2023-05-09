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У Швеції заявили, що "не мають зайвих літаків" для передачі їх Україні

Фото: у Швеції заявили, що не мають зайвих літаків для передачі їх Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що наразі його країна не буде передавати Україні літаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі шведського телеканалу SVT.

За його словами, наразі Швеція зосередиться на тренуваннях і технічному обслуговуванні вже надісланого обладнання.

Він також підтвердив, що Швеція не планує відправляти в Україну літаки "Jas".

"У нас немає надлишку літаків Jasplane, які ми могли б зараз відправити в Україну", - сказав він.

Варто зауважити, що у Повітряних силах України винищувач покоління 4+ Gripen від Saab розглядався на поповнення озброєння ще до вторгнення РФ. Його розробка велась ще у 1980-х роках, а перший політ здійснив у 1988 році.

Максимальна злітна вага літака становить 16,5 тонн. Він має 10 точок озброєння. Завдяки збільшеному об"єму палива бойовий радіус дії збільшений до 1300 км.

Характеристики JAS 39E / F Gripen

  • Екіпаж: 1 (версія E) / 2 (версія F) людини
  • Розмах крил: 8,6 м
  • Максимальна злітна вага: 16,5 т
  • Корисне навантаження: 7,2 т
  • Двигун: 10000 кгс на форсажі
  • Точок підвіски: 10
  • Максимальна швидкість: 2 Маха
  • Бойовий радіус: 1500 км

Нагадаємо, Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.

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