В Швеции заявили, что у них "нет лишних самолетов" для передачи их Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в настоящее время его страна не будет передавать Украине самолеты.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его слова в эфире шведского телеканала SVT.
По его словам, в настоящее время Швеция сосредоточится на тренировках и техническом обслуживании уже отправленного оборудования.
Он также подтвердил, что Швеция не планирует отправлять в Украину самолеты Jas.
"У нас нет избытка самолетов Jasplane, которые мы могли бы сейчас отправить в Украину", – сказал он.
Следует отметить, что в Воздушных силах Украины истребитель поколения 4+ Gripen от Saab рассматривался в пополнение вооружения еще до вторжения РФ. Его разработка велась еще в 1980-х годах, а первый полет совершил в 1988 году.
Максимальный взлетный вес самолета составляет 16,5 тонн. Он имеет десять точек вооружения. Благодаря увеличенному объему топлива боевой радиус действия увеличен до 1300 км.
Напомним,Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, обещавших передать в рамках военной помощи.
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