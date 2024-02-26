Міноборони уклало перший контракт з оборонним підприємством Швеції

"Агенція оборонних закупівель" уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Це дасть змогу поліпшити забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Це відбулося під час візиту в Україну міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

"Співпраця з іноземними партнерами - це пріоритет Міноборони, який дасть нам змогу покращити забезпечення Збройних Сил України та зміцнити боєздатність", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.

Контракт став можливим завдяки підтримці "Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV" у рамках угоди про співпрацю між FMV і Міністерством оборони України, яку було підписано під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Що ще дасть Україні ця співпраця

Директор "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова заявила, що шлях у тисячу миль починається з першого кроку і на цьому шляху ще багато проєктів, які Україна має реалізувати в партнерстві з колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб Збройних Сил України.

"Але цей перший крок є відповідальним і важливим", - зазначила вона.

Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу прискорити розвиток власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейський досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення найкращих європейських моделей.

Що про це говорять у Швеції

Погоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель уже зараз.

Генеральний директор FMV Горан Мортенссон зі свого боку наголосив, що досвід нашої співпраці за цим першим контрактом дасть змогу прокласти шлях для багатьох наступних контрактів найближчим часом і зміцнити Збройні сили України.

"Агенція оборонних закупівель"

Наприкінці січня Міністерство оборони призначило керівницею держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" Марину Безрукову. Також у відомстві анонсували створення Наглядової ради з професійних і компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Уже на початку лютого стало відомо, що представники України та Швеції обговорили терміни та умови придбання для України партії БМП CV-90 шведського виробництва.

А ще "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.