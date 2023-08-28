У Швеції затримали росіянина, який допомагав обходити санкції та співпрацював із ГРУ

У Швеції заарештували 60-річного громадянина РФ, який намагався передавати російській розвідці інформацію. Також він намагався допомогти обійти санкції проти Росії.
Про це заявив шведський прокурор Генрік Олін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.
"60-річний чоловік, проти якого зараз триває кримінальна справа, має російське і шведське громадянство", - йдеться у повідомленні.
Прокурор уточнив, що метою його діяльності було бажання допомогти Росії в незаконному придбанні електроніки для її військово-промислового комплексу.
За словами прокурора, все відбувалося під керівництвом і контролем російської військової розвідки ГРУ. Прокурор зазначив, що цю мережу обходу санкцій було ліквідовано.
Що ще кажуть слідчі
Згідно з обвинувальним висновком, компанія цієї людини надала платформу для російської військової розвідки ГРУ і є частиною російської державної системи з незаконних закупівель технологій на Заході.
Його підозрюють в отриманні як інформації, так і предметів, до яких російська держава і сили оборони не могли отримати доступ на відкритому ринку.
Потім чоловік організував закупівлю, подальше транспортування, при цьому, за даними слідства, фактичний кінцевий споживач був невідомий.
Нещодавно співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали чотирьох громадян країни, які підозрюються у виконанні доручень за завданням ФСБ Росії. Причому ця діяльність була спрямована проти Латвії та безпеки її мешканців.
Також в Британії затримали трьох громадян Болгарії, що проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона - їх підозрюють у шпигунстві на Росію.
Видання The New York Times писало, що спецслужби Росії використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в культивуванні проросійських і антиукраїнських повідомлень у Сполучених Штатах і Європі.
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