В Швеции задержали россиянина, который помогал обходить санкции и сотрудничал с ГРУ

"60-летний мужчина, против которого сейчас ведется уголовное дело, имеет российское и шведское гражданство", - говорится в сообщении.

Прокурор уточнил, что целью его деятельности было желание помочь России в незаконном приобретении электроники для ее военно-промышленного комплекса.

По словам прокурора, все происходило под руководством и контролем российской военной разведки ГРУ. Прокурор отметил, что эта сеть обхода санкций была ликвидирована.

Что еще говорят следователи

Согласно обвинительному заключению, компания этого человека предоставила платформу для российской военной разведки ГРУ и является частью российской государственной системы по незаконным закупкам технологий на Западе.

Его подозревают в получении как информации, так и предметов, к которым российское государство и силы обороны не могли получить доступ на открытом рынке.

Затем мужчина организовал закупку, дальнейшую транспортировку, при этом, по данным следствия, фактический конечный потребитель был неизвестен.

Агенты России в Европе

Недавно сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали четырех граждан страны, подозреваемых в выполнении поручений по заданию ФСБ России. Причем, эта деятельность была направлена против Латвии и безопасности ее жителей.

Также в Британии задержали троих граждан Болгарии, проживавших недалеко от военного объекта Нортхолт на западе Лондона - их подозревают в шпионаже на Россию.

Издание The New York Times писало, что спецслужбы России используют специальные методы влияния, чтобы скрыть участие Кремля в культивировании пророссийских и антиукраинских сообщений в Соединенных Штатах и Европе.