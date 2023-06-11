У Швеції вважають, що РФ намагається завадити їх вступу до НАТО

За його словами, за такими операціями стоїть керівництво Росії, а також посередники - так звані проксі.

Нільссон.

Швеція та НАТО

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швеція та Фінляндія заявили про намір вступити до НАТО. Фінляндія виконала всі умови та першою приєдналася до альянсу. Вступ Швеції блокує Туреччина.

Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Туреччина називає її терористичною організацією.

В НАТО впевнені, що Швеція найближчим часом приєднається до альянсу. Нещодавно генсек Єнс Столтенберг зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, щоб обговорити вступ Швеції.

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