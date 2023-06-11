В Швеции считают, что РФ пытается помешать их вступлению в НАТО

По его словам, за такими операциями стоит руководство России, а также посредники - так называемые прокси.

Швеция и НАТО

После полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Финляндия выполнила все условия и первой присоединилась к альянсу. Вступление Швеции блокирует Турция.

Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и сторонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

В НАТО уверены, что Швеция в ближайшее время присоединится к альянсу. Недавно генсек Йенс Столтенберг встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вступление Швеции.

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