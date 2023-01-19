У Швеції винесли вирок братам, які шпигували на користь Росії протягом 10 років
Стокгольмський окружний суд Швеції виніс вирок двом братам, які протягом 10 років шпигували на користь Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local.
У Швеції до довічного ув'язнення засудили 42-річного Пеймана Кіа, а його 35-річного брата Паяма Кіа - до дев'яти років та десяти місяців.
Пейман Кіа протягом багатьох років працював на поліцію безпеки Säpo, а також на Збройні сили та їх службу розвідки Must.
За попередньою змовою в інтересах Росії, брати здобували й передавали інформацію, розкриття якої б могло завдати шкоди безпеці Швеції. Пеймана Кіа було визнано винним у зборі близько 90 секретних документів. Його ж брат був визнаний винним у підтримці контактів з російською розвідкою та передачі близько 45 секретних документів.
"Росія є найбільшою загрозою для безпеки Швеції. Що стосується іноземної влади, то акти шпигунства на користь Росії повинні розглядатися як найсерйозніші", - йдеться в рішенні суду.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в СБУ нещодавно назвали кількість диверсантів та шпигунів, яких було затримано з початку повномасштабного вторгнення Росії.
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