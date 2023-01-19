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У Швеції винесли вирок братам, які шпигували на користь Росії протягом 10 років

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Четвер 19 січня 2023 15:14
У Швеції винесли вирок братам, які шпигували на користь Росії протягом 10 років Фото: у Швеції винесли вирок братам, які шпигували на користь Росії протягом 10 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Стокгольмський окружний суд Швеції виніс вирок двом братам, які протягом 10 років шпигували на користь Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local.

У Швеції до довічного ув'язнення засудили 42-річного Пеймана Кіа, а його 35-річного брата Паяма Кіа - до дев'яти років та десяти місяців.

Пейман Кіа протягом багатьох років працював на поліцію безпеки Säpo, а також на Збройні сили та їх службу розвідки Must.

За попередньою змовою в інтересах Росії, брати здобували й передавали інформацію, розкриття якої б могло завдати шкоди безпеці Швеції. Пеймана Кіа було визнано винним у зборі близько 90 секретних документів. Його ж брат був визнаний винним у підтримці контактів з російською розвідкою та передачі близько 45 секретних документів.

"Росія є найбільшою загрозою для безпеки Швеції. Що стосується іноземної влади, то акти шпигунства на користь Росії повинні розглядатися як найсерйозніші", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в СБУ нещодавно назвали кількість диверсантів та шпигунів, яких було затримано з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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