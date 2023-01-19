ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Швеции вынесли приговор братьям, которые шпионили в пользу России в течение 10 лет

Новина українською →
Четверг 19 января 2023 15:14
В Швеции вынесли приговор братьям, которые шпионили в пользу России в течение 10 лет Фото: в Швеции вынесли приговор братьям, которые шпионили в пользу России в течение 10 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Стокгольмский окружной суд Швеции вынес приговор двум братьям, которые в течение 10 лет шпионили в пользу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В Швеции к пожизненному заключению приговорили 42-летнего Пеймана Киа, а его 35-летнего брата Паяма Киа - к девяти годам и десяти месяцам.

Пейман Киа в течение многих лет работал на полицию безопасности Säpo, а также на Вооруженные силы и их службу разведки Must.

По предварительному сговору в интересах России, братья добывали и передавали информацию, раскрытие которой могло бы нанести ущерб безопасности Швеции. Пейман Киа был признан виновным в сборе около 90 секретных документов. Его же брат был признан виновным в поддержании контактов с российской разведкой и передаче около 45 секретных документов.

"Россия является самой большой угрозой для безопасности Швеции. Что касается иностранных властей, то акты шпионажа в пользу России должны рассматриваться как самые серьезные", - говорится в решении суда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СБУ недавно назвали количество диверсантов и шпионов, которые были задержаны с начала полномасштабного вторжения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области