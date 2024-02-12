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У Швеції вибухнув найбільший в країні аквапарк. Є постраждалі (відео)

Фото: аквапарк Oceana вибухнув у Швеції (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Найбільший аквапарк Швеції вартістю 10,6 мільйона доларів було знищено в результаті декількох потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Інцидент стався у понеділок, 12 лютого, у місті Гьотеборг. Серії вибухів передувала пожежа. Наразі відомо, що постраждали 12 осіб.

За словами очевидців, пожежа почалась близько 10:00 за місцевим часом. При цьому майже відразу в одній з конструкцій аквапарку стався вибух. Рятувальники попереджають про ймовірність поширення вогню на сусідні будівлі. Було евакуйовано сусідній готель та офісні приміщення.

"У конструкції багато пластику. Тож (дим) нездорово вдихати. Ось чому ми виходимо з попередженням про здоров’я", - заявив речник служби порятунку Швеції Клас Люпперт.

Очевидці заявляють, що вибух в аквапарку був такої сили, що його відчули в сусідніх будівлях. Також відомо, що в результаті пожежі поранення отримали мінімум 12 осіб. 

Аквапарк Oceana було заплановано відкрити цього літа, а його будівництво коштувало 1,2 мільярда крон (10,6 мільйона доларів). Він займає 6000 квадратних метрів у приміщенні та 4000 на відкритому повітрі - там мало бути 14 водних атракціонів. Було заплановано, що він може прийняти 1750 відвідувачів.

13 січня в Києві сталася пожежа в одному з торгових центрів. Довелося евакуювати відвідувачів. Пожежа сталася в Солом'янському районі столиці в ТРЦ "Космополіт".

А 10 січня в Києві сталася сильна пожежа на автомийці, розташованій на Березняках. Поліція навіть регулювала рух транспорту у районі НП.

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ШвеціяВибух