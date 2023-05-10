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У Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва боєприпасів, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Швеції пролунав вибух на заводі з виробництва боєприпасів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 травня, у шведському місті Карлсборг на заводі з виробництва боєприпасів пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Як зазначає шведський телеканал, за даними екстрених служб, внаслідок інциденту одна людина отримала серйозні травми, її госпіталізували.

При цьому причину вибуху наразі не розкривають. Завод, де сталася подія, виробляє боєприпаси малого калібру. Поки що інцидент кваліфікують як нещасний випадок на виробництві.

Нагадаємо, раніше глава Служби державної безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен заявляла про посилення загроз з боку Росії.

Також ми писали, що шведські оборонні компанії почали нарощувати виробництво на тлі запитів України.

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ШвеціяВибух