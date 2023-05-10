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В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов, - СМИ

Иллюстративное фото: в Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 мая, в шведском городе Карлсборг на заводе по производству боеприпасов прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.

Как отмечает шведский телеканал, по данным экстренных служб, в результате инцидента один человек получил серьезные травмы, его госпитализировали.

При этом причину взрыва пока не раскрывают. Завод, где произошло происшествие, производит боеприпасы малого калибра. Пока инцидент квалифицируют как несчастный случай на производстве.

Напомним, ранее глава Службы государственной безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен заявляла об усилении угроз со стороны России.

Также мы писали, что шведские оборонные компании начали наращивать производство на фоне запросов Украины.

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ШвецияВзрыв