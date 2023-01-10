У Швеції очікують посилення загроз з боку Росії: яких сфер торкнеться
Швеція вважає, що Росія посилить свої дії, які загрожують телекомунікаційним та енергетичним мережам країни.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила глава Служби державної безпеки Швеції Шарлотта фон Ессен.
"Дії Росії непередбачувані, але ми можемо очікувати, що російська діяльність, яка загрожує безпеці Швеції, посилиться", - зазначила вона.
За словами фон Ессен, є низка секторів, щодо яких необхідно виявляти пильність, а саме: телекомунікації, електропостачання та транспортування критично важливих матеріалів.
"Служба державної безпеки очікує, що Росія використовуватиме більшою мірою, ніж раніше, неофіційні платформи, такі як російська діаспора, установи та компанії у Швеції", - додала фон Ессен.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швеції судять двох братів, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Старшому загрожує довічне ув'язнення, а молодшому - 12 років.
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