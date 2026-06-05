У Швеції озвучили свою позицію щодо чоловіків-біженців з України
У Європі обговорюють посилення політики щодо українських чоловіків під тимчасовим захистом у ЄС, оскільки, за його словами, "війну потрібно вигравати, а для цього Україні потрібно більше військовослужбовців всередині країни".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.
Міністр міграції Швеції Йоган Форсселл заявив, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають у країнах Європейського союзу, мають залишатися в Україні та брати участь у бойових діях.
Його заява прозвучала на тлі обговорень у ЄС подальшого майбутнього режиму тимчасового захисту, який було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
За словами Форсселла, європейські країни мають зважати на військовий контекст і необхідність посилення обороноздатності України.
"Війну потрібно вести і вигравати, і важливо, щоб більше чоловіків залишалися в Україні і воювали", - заявив він.
Можливі зміни в політиці ЄС
У рамках обговорень також порушується питання перегляду підходів до надання тимчасового захисту для українців.
Йдеться про можливе обмеження нових заявок з боку чоловіків призовного віку, які шукають притулку в Європі.
При цьому, як зазначається, зміни не повинні зачіпати тих українців, які вже отримали захисний статус у країнах ЄС.
Окремо обговорюють і питання візової політики щодо громадян Росії - низка країн виступає за її посилення на тлі війни, що триває.
Контекст європейської дискусії
Після активації механізму тимчасового захисту ЄС надав право на проживання, роботу і соціальні гарантії мільйонам українців.
За даними європейських інституцій, йдеться про понад 4 млн осіб, більша частина яких перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії.
На цьому тлі заява шведського міністра відображає зростаючу дискусію всередині ЄС щодо балансу між гуманітарною підтримкою біженців і військовими потребами України.
Нагадуємо, що в країнах Європейського союзу обговорюють можливість перегляду або скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, однак єдиної позиції з цього питання серед держав ЄС поки що немає.