В Швеции озвучили свою позицию в отношении мужчин-беженцев из Украины

В Европе обсуждают ужесточение политики в отношении украинских мужчин под временной защитой в ЕС, поскольку, по его словам, "войну нужно выигрывать, а для этого Украине требуется больше военнослужащих внутри страны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Guardian.

Министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в странах Европейского союза, должны оставаться в Украине и участвовать в боевых действиях.

Его заявление прозвучало на фоне обсуждений в ЕС дальнейшего будущего режима временной защиты, который был введен после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

По словам Форсселла, европейские страны должны учитывать военный контекст и необходимость усиления обороноспособности Украины.

"Войну нужно вести и выигрывать, и важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине и воевали", — заявил он.

Возможные изменения в политике ЕС

В рамках обсуждений также поднимается вопрос пересмотра подходов к предоставлению временной защиты для украинцев.

Речь идет о возможном ограничении новых заявок со стороны мужчин призывного возраста, которые ищут убежище в Европе.

При этом, как отмечается, изменения не должны затрагивать тех украинцев, которые уже получили защитный статус в странах ЕС.

Отдельно обсуждается и вопрос визовой политики в отношении граждан России — ряд стран выступает за ее ужесточение на фоне продолжающейся войны.

Контекст европейской дискуссии

После активации механизма временной защиты ЕС предоставил право на проживание, работу и социальные гарантии миллионам украинцев.

По данным европейских институтов, речь идет о более чем 4 млн человек, большая часть которых находится в Германии, Польше и Чехии.

На этом фоне заявление шведского министра отражает растущую дискуссию внутри ЕС о балансе между гуманитарной поддержкой беженцев и военными потребностями Украины.