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У Швеції назвали свої очікування щодо голосування Угорщини за їхню заявку на участь у НАТО

Фото: міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Швеції очікують, що Угорщина та Туреччина незабаром проголосують за її заявку на членство в НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми вважаємо розвиток в Угорщині позитивним і вважаємо, що там, як і у випадку з Туреччиною, процес ратифікації незабаром завершиться, коли парламент проголосує за ці питання", - сказав він.

За словами Більстрьома, ніщо не вказує на те, що Швеція не отримає позитивної відповіді від парламенту в Будапешті.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін зазначила, що не бачить перешкод для вступу до НАТО з боку Туреччини та Угорщини.

Нагадаємо, генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО діятимуть, якщо РФ та інші супротивники спробують тиснути на Швецію чи Фінляндію до того, як останні стануть повноправними членами Альянсу.

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