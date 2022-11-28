ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Швеції назвали єдиний спосіб завершення війни Росії проти України

Новость на русском →
Понеділок 28 листопада 2022 17:42
У Швеції назвали єдиний спосіб завершення війни Росії проти України Фото: Тобіас Більстрем, голова МЗС Швеції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція готова й надалі підтримувати Україну у війні. Росія повинна зазнати поразку, аби конфлікт нарешті закінчився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема в інтерв'ю для LRT.

За словами міністра, останній пакет військової допомоги Швеції для України став дорожче за сукупну вартість усіх попередніх. Він відзначив, що його країна планує й надалі допомагати нашим воїнам, оскільки вони за усіх спиняють агресію Росії.

"Лише завдавши їй (Росії, - ред.) поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка Росії", - заявив Більстрем.

Міністр зауважив, що поразка України була б сигналом для всіх авторитарних країн, що війна, хоч й застарілий, однак можливий спосіб досягнення політичних цілей.

"Це було б абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти", - наголосив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі відомі подробиці останнього пакету допомоги Швеції для України.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний у тому, що у Росії майже немає шансів перемогти у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
РФ готується до нової атаки. Військові попередили українців про загрозу
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни