В Швеции назвали единственный способ завершения войны России против Украины
Швеция готова и дальше поддерживать Украину в войне. Россия должна потерпеть поражение, чтобы конфликт наконец-то закончился.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема в интервью для LRT .
По словам министра, последний пакет военной помощи Швеции для Украины стал дороже совокупной стоимости всех предыдущих. Он отметил, что его страна планирует и в дальнейшем помогать нашим воинам, поскольку они за всех останавливают агрессию России.
"Только нанеся ей (России, - ред.) поражение в войне мы сможем обеспечить мирное и стабильное будущее. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. А для этого последнее слово должно быть за украинскими властями. Но единственное, что может завершить этот конфликт - это военное поражение России", - заявил Бильстрем.
Министр отметил, что поражение Украины было бы сигналом для всех авторитарных стран, что война, хоть и устаревший, однако возможный способ достижения политических целей.
"Это было бы абсолютно неприемлемо. Швеция - очень миролюбивая страна. Но мы умеем распознать войны, в которых необходимо победить", - подчеркнул министр.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все известные подробности касаемо последнего пакета помощи Швеции для Украины.
Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц убежден в том, что у России почти нет шансов победить в войне против Украины.
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