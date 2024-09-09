У Швеції найбільший аеропорт країни зупинив рейси через дрони, розпочато розслідування
Вночі, 9 вересня, над стокгольмським аеропортом "Арланда" були зафіксовані безпілотники. Через це щонайменше п'ять літаків були змушені перенаправлятися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIR Live.
Попри повідомлення про щонайменше чотири безпілотні літальні апарати (БпЛА) різних розмірів, рішення щодо тимчасового закриття аеропорту було прийнято близько о 02:00 (03:00 за київським часом). Щонайменше п'ять літаків були направлені до інших аеропортів.
"Арланда" відновила роботу вже о 03:30 (04:30 за київським часом), а поліція розпочала попереднє розслідування за фактом саботажу в аеропорту та порушення Закону про безпеку.
"Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти, з якою метою. Зважаючи на конфіденційність розслідування, ми не хочемо надавати інформацію про те, який дрон і хто бачив", - заявив речник поліції Даніель Вікдал.
Збройні сили Швеції заявили, що знали про інцидент та підтримували зв'язок з "Арландою".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у кінці серпня у Російській Федерації (РФ) заявили про атаку на Калузький аеропорт.
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