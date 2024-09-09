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У Швеції найбільший аеропорт країни зупинив рейси через дрони, розпочато розслідування

Понеділок 09 вересня 2024 11:48
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У Швеції найбільший аеропорт країни зупинив рейси через дрони, розпочато розслідування Ілюстративне зображення (facebook.com/tll.aero)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 9 вересня, над стокгольмським аеропортом "Арланда" були зафіксовані безпілотники. Через це щонайменше п'ять літаків були змушені перенаправлятися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIR Live.

Попри повідомлення про щонайменше чотири безпілотні літальні апарати (БпЛА) різних розмірів, рішення щодо тимчасового закриття аеропорту було прийнято близько о 02:00 (03:00 за київським часом). Щонайменше п'ять літаків були направлені до інших аеропортів.

"Арланда" відновила роботу вже о 03:30 (04:30 за київським часом), а поліція розпочала попереднє розслідування за фактом саботажу в аеропорту та порушення Закону про безпеку.

"Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти, з якою метою. Зважаючи на конфіденційність розслідування, ми не хочемо надавати інформацію про те, який дрон і хто бачив", - заявив речник поліції Даніель Вікдал.

Збройні сили Швеції заявили, що знали про інцидент та підтримували зв'язок з "Арландою".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у кінці серпня у Російській Федерації (РФ) заявили про атаку на Калузький аеропорт.

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