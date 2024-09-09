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В Швеции крупнейший аэропорт страны остановил рейсы из-за дронов, начато расследование

Понедельник 09 сентября 2024 11:48
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В Швеции крупнейший аэропорт страны остановил рейсы из-за дронов, начато расследование Иллюстративное изображение (facebook.com/tll.aero)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 9 сентября, над стокгольмским аэропортом "Арланда" были зафиксированы беспилотники. Из-за этого по меньшей мере пять самолетов были вынуждены перенаправляться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIR Live.

Несмотря на сообщения о меньшей мере четырех беспилотных летательных аппаратах (БпЛА) различных размеров, решение о временном закрытии аэропорта было принято около 02:00 (03:00 по киевскому времени). По меньшей мере пять самолетов были направлены в другие аэропорты.

"Арланда" возобновила работу уже в 03:30 (04:30 по киевскому времени), а полиция начала предварительное расследование по факту саботажа в аэропорту и нарушения Закона о безопасности.

"Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, с какой целью. Учитывая конфиденциальность расследования, мы не хотим предоставлять информацию о том, какой дрон и кто видел", - заявил спикер полиции Даниэль Викдал.

Вооруженные силы Швеции заявили, что знали об инциденте и поддерживали связь с "Арландой".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце августа в Российской Федерации (РФ) заявили об атаке на Калужский аэропорт.

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