У Росії скаржаться на атаку дронів на аеропорт під Калугою
На території РФ у кількох областях та в тимчасово окупованому Криму у ніч проти 30 серпня працювали засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під ударом нібито був, зокрема, Калузький аеропорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, губернатора Калузької області Владислава Шапши, та російські Telegram-канали.
В оборонному відомстві країни-агресора у ранковій заяві відзвітували, що цієї ночі засобами ППО начебто були знищені 18 безпілотників літакового типу. Російська сторона традиційно обвинувачує Україну в цьому повітряному ударі.
Так, в Міноборони РФ стверджують, що загалом були ліквідовані:
- 11 безпілотників - у Брянській області,
- 4 дрони - у Калузькій області,
- 2 БПЛА - в окупованому Криму,
- та ще 1 дрон - у Бєлгородській області.
Як заявив калузький губернатор, сьогодні вранці "на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА".
"На місцях знищення працюють оперативні групи", - додав російський чиновник.
Натомість Telegram-канал Mash оприлюднив кадри, на яких показане збиття безпілотника у Калузькій області.
У повідомленні росмедіа розповідається, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, і ще два - в області. Та зазначається, що внаслідок дронового удару є руйнування.
"Попередньо жертв немає, є руйнування", - йдеться в публікації.
Додамо, що згідно з відкритими даними, поблизу міжнародного аеропорту міста Калуги (Грабцево) базується загін вертольотів Ка-26 "Газпромавіа".
Аеропорт "Калуга" на карті, приблизна відстань до України складає 400 км (фото: скрін wikipedia.org)
Атаки дронів у Калузькій області
Нагадаємо, цей регіон у Росії не вперше зазнає ударів із застосуванням безпілотників.
Так, наприклад, у травні дронами був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області, після чого на об'єкті була пожежа і стався витік нафти.
Також раніше джерела в українській спецслужбі розповіли РБК-Україна, що атака на НПЗ у Калузькій області у ніч проти 10 травня була операцією ГУР Міноборони.
Крім того, нагадаємо, що у РФ заявляли про атаки безпілотників у Калузькій області ще влітку минулого року.
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