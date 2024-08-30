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У Росії скаржаться на атаку дронів на аеропорт під Калугою

П'ятниця 30 серпня 2024 08:05
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У Росії скаржаться на атаку дронів на аеропорт під Калугою Ілюстративне фото: Міноборони РФ відзвітувало про "відбиття" дронової атаки (t.me)
Автор: Володимир Костирін

На території РФ у кількох областях та в тимчасово окупованому Криму у ніч проти 30 серпня працювали засоби протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під ударом нібито був, зокрема, Калузький аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, губернатора Калузької області Владислава Шапши, та російські Telegram-канали.

В оборонному відомстві країни-агресора у ранковій заяві відзвітували, що цієї ночі засобами ППО начебто були знищені 18 безпілотників літакового типу. Російська сторона традиційно обвинувачує Україну в цьому повітряному ударі.

Так, в Міноборони РФ стверджують, що загалом були ліквідовані:

  • 11 безпілотників - у Брянській області,
  • 4 дрони - у Калузькій області,
  • 2 БПЛА - в окупованому Криму,
  • та ще 1 дрон - у Бєлгородській області.

Як заявив калузький губернатор, сьогодні вранці "на околиці м. Калуга силами ППО знищено 4 БПЛА".

"На місцях знищення працюють оперативні групи", - додав російський чиновник.

Натомість Telegram-канал Mash оприлюднив кадри, на яких показане збиття безпілотника у Калузькій області.

У повідомленні росмедіа розповідається, що два безпілотники були збиті на підльоті до міжнародного аеропорту в Калузі, і ще два - в області. Та зазначається, що внаслідок дронового удару є руйнування.

"Попередньо жертв немає, є руйнування", - йдеться в публікації.

Додамо, що згідно з відкритими даними, поблизу міжнародного аеропорту міста Калуги (Грабцево) базується загін вертольотів Ка-26 "Газпромавіа".

У Росії скаржаться на атаку дронів на аеропорт під Калугою

Аеропорт "Калуга" на карті, приблизна відстань до України складає 400 км (фото: скрін wikipedia.org)

Атаки дронів у Калузькій області

Нагадаємо, цей регіон у Росії не вперше зазнає ударів із застосуванням безпілотників.

Так, наприклад, у травні дронами був атакований нафтопереробний завод "Перший завод" у Калузькій області, після чого на об'єкті була пожежа і стався витік нафти.

Також раніше джерела в українській спецслужбі розповіли РБК-Україна, що атака на НПЗ у Калузькій області у ніч проти 10 травня була операцією ГУР Міноборони.

Крім того, нагадаємо, що у РФ заявляли про атаки безпілотників у Калузькій області ще влітку минулого року.

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Міністерство оборони РФ Атака дронів
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