UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Швеції на нафтопереробному заводі затримали шпигунку РФ

Фото: Швеції на нафтопереробному заводі затримали шпигунку РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Гетеборзі (Швеція) на нафтопереробному заводі компанії Preem заарештували росіянку. Її підозрюють у корпоративному шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV4 Nyheterna.

Як пише видання, операція із затримання та арешту громадянки РФ була проведена вчора вдень, 13 квітня, і "оточена найсуворішою секретністю".

"Пізніше її було заарештовано і, ймовірно, підозрюють у корпоративному шпигунстві", - йдеться в статті.

За даними TV4 Nyhetern, того дня кілька людей було доставлено на допит і в різних місцях було проведено кілька обшуків.

У компанії підтвердили, що заарештована росіянка дійсно працювала на їхньому заводі, коли прийшла поліція.

"Що ми можемо підтвердити, так це те, що на нашому нафтопереробному заводі в Гетеборзі була проведена поліцейська операція, і поліція затримала людину в четвер вдень. Ця особа працює на одного з наших субпідрядників", - розповіли в прес-службі Preem.

Окружний прокурор підтвердив арешт.

"З вчорашнього вечора в Гетеборзі заарештовано людину за підозрою в корпоративному шпигунстві. Я не можу сказати більше, ніж це, з причин розслідування, і розслідування знаходиться на ранній стадії", - зазначив він, відмовившись розповісти подробиці.

Як повідомлялось, раніше прокуратура Швеції висунула 47-річному громадянину країни звинувачення у шпигунстві на користь Росії. Правоохоронці вважають, що чоловік збирав та передавав інформацію російському дипломату за грошову винагороду.

До цього шведські прокурори звинуватили двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни в період з 2014-го по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвеція